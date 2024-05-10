Ломаченко — Камбосос: онлайн-трансляція чемпіонського бою (відео)

Титульний бій покажуть в Україні безплатно

У неділю, 12 травня, у Перті (Австралія) відбудеться великий вечір професійного боксу, у головному бою якого на ринг вийдуть українець Василь Ломаченко (17–3, 11) та австралієць Джордж Камбосос (21–2, 10 KO). Напередодні букмекери назвали фаворита чемпіонського поєдинку.

У прямому ефірі в Україні бій Ломаченко — Камбосос покаже промоутерська компанія Top Rank Boxing на своїх офіційних сторінках YouTube та Facebook. Про це повідомляє пресслужба компанії. Відео доступне для України та Філіппін.

Пряма відеотрансляція бою Ломаченко — Камбосос — початок о 05:00

36-річний Ломаченко повертається у гонку за титул абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Василь починає цей шлях із нуля поєдинком проти 30-річного Камбососа-молодшого. На кону "дуелі" стоять чемпіонський пояс IBF і другорядний — IBO. На боці Василя колосальний аматорський досвід, а головним козирем австралійця є час бою — 11:00 (місцевий). Loma ніколи раніше не бився так рано і йому довелося зіткнутися з акліматизацією.

Обидва боксери зовсім недавно програли Девіну Хейні, причому австралієць поступився американцю двічі, а українець, на думку багатьох, як мінімум не програв. Камбосос встиг закрити поразку від Девіна, перемігши в США британця Максі Хьюза (рішенням більшості), а кар’єра Василя призупинилася через війну в Україні.

Раніше Ломаченко заявив, що поєдинок зранку для нього не проблема. Додамо, що у таборі суперника Василя знайшли російський триколор.