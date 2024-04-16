"Баварія" — "Арсенал": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Німеччині

У середу, 17 квітня, "Баварія" та "Арсенал" визначать щасливчика, який зіграє у 1/2 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24. Перша гра між командами завершилася внічию (2:2).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Баварія" — "Арсенал". Поєдинок відбудеться у Мюнхені на однойменній арені, початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Баварія" — "Арсенал" — початок о 22:00 (оновлюється)

Обидві команди лихоманить у другій половині сезону. Мюнхенці не змогли захистити титул чемпіона Німеччини, а Каноніри цього тижня пропустили МС на перше місце в АПЛ. Пріоритет для Червоних та Канонірів — Ліга чемпіонів, обидва колективи налаштовані пройти у півфінал.

Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Баварія" — "Арсенал" у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на цю "дуель". Додамо, що переможець протистояння вийде у півфінал ЛЧ, де зіграє, або з "Ман Сіті", або з "Реалом".

Огляд першого матчу "Арсенал" — "Баварія"

Нагадаємо, у першому раунді плей-оф Ліги чемпіонів Пушкарі лише в серії пенальті пройшли португальський "Порту", а Червоні за сумою 2 матчів обіграли італійський "Лаціо".