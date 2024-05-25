"Ман Сіті" — "Ман Юнайтед": онлайн-трансляція фіналу Кубка Англії

Кубкове дербі Манчестера пройде у Лондоні

У суботу, 25 травня, "Манчестер Сіті" та "Манчестер Юнайтед" проведуть фінальний поєдинок Кубка Англії з футболу сезону 2023/24. До речі, Городяни пробилися у вирішальну стадію турніру, обігравши зі скандалом "Челсі".

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Манчестер Сіті" — "Манчестер Юнайтед". Зустріч пройде у Лондоні на стадіоні "Вемблі", початок гри — о 17:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція фіналу Кубка Англії "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" — початок о 17:00 (оновлюється)

Манчестерські клуби знову зіграють цього сезону, але на кону поєдинку цього разу стоятиме титул. Містяни двічі розгромили Червоних Дияволів у чемпіонаті (3:0, 3:1), однак у кубковій зустрічі все може піти по-іншому. До речі, МЮ є 12-кратним володарем трофея, а МС – 7-кратним.

Нагадаємо, у півфіналі Кубка Англії "Ман Сіті" пройшов лондонський "Челсі", "Ман Юнайтед" вибив "Ковентрі" в серії пенальті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де дивитися матч "Ман Сіті" — "Ман Юнайтед" в Україні у прямому ефірі, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.