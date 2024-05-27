"Боруссія" Д — "Реал": де і коли дивитись фінал Ліги чемпіонів

Велика гра пройде у Великій Британії

У суботу, 1 червня, у Лондоні (Велика Британія) відбудеться фінальний поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 "Боруссія" Дортмунд — "Реал" Мадрид. Напередодні Королівський суперклуб виграв чемпіонат Іспанії.

У прямому ефірі в Україні суперматч "Боруссія" Д — "Реал" покаже медіаплатформа megogo, а також Volia TV. Початок поєдинку о 22:00 за київським часом. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Для перегляду поєдинку на Megogo потрібна підписка: "Максимальна+благодійність", "Максимальна" або "Спорт" (вартість пробної від 29 грн). Студія розпочне своє мовлення о 20:30. На сайті "Телеграф" оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти матчу.

Megogo покаже фінал Ліги чемпіонів Боруссія Д — Реал

Нагадаємо, обидва клуби впевнено виграли свої квартети на груповій стадії турніру. Щобільше, дортмундці стали першими в "групі смерті", випередивши ПСЖ, Мілан і Ньюкасл. Вершкові, у свою чергу, набрали максимум очок у протистоянні з "Наполі", "Брагою" та "Уніоном" (Берлін).

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" пройшов німецький РБ Лейпциг, а потім сенсаційно вибив англійський "Манчестер Сіті". У 1/2 фіналу мадридці не без проблем здолали німецьку "Баварію".

"Боруссія" Д у першому раунді плей-оф ЛЧ обіграла нідерландський ПСВ, у другому — іспанський "Атлетіко", а в третьому — французький "Парі Сен-Жермен".