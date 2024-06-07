Украинка Костюк остановилась в шаге от финала на "Ролан Гаррос-2024"

Марта проводит свой лучший сезон в карьере

В пятницу, 7 июня, украинская теннисистка Марта Костюк провела полуфинальный поединок в рамках 1/2 финала Открытого чемпионата Франции-2024 в парном разряде. Накануне все украинки вылетели из "Ролан Гаррос-2024" в одиночном разряде.

В полуфинале Турнира Большого Шлема (ТБШ) 21-летняя Марта вместе с румынкой Еленой-Габриэлой Русе играла против итальянского дуэта Сара Эррани/Жасмин Паолини. Поединок завершился поражением украино-румынской пары со счетом 1:6, 6:4, 6:1. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, Марта и Елена-Габриэла во второй раз в карьере сыграли в полуфинале турнира Grand Slam. В прошлом сезоне они дошли до этой стадии на Australian Open-2023.

Напомним, Марта и Елена-Габриэла на старте парного "Ролан-Гаррос-2024" одолели пару Клара Бюрель/Клое Паке (6:0, 6:1), затем справились с дуэтом Мари Боузкова/Сара Соррибес Тормо (6:3, 6:4), после чего переиграли Лейлу Фернандес и Эрин Раутлифф (6:1, 6:4). В 1/4 финала нейтральные спортсменки из РФ Мирра Андреева и Вера Звонарева отказались выходить на корт.

В одиночном разряде Костюк остановилась на стадии 1/32 финала, уступив там Донне Векич из Хорватии со счетом 5:7, 4:6.

Ранее российский теннисист устроил истерику на корте "Ролан-Гаррос-2024". Кроме того, в РФ заклеймили "предательницей" Варвару Грачеву, которая на ТБШ в Париже впервые представляла Францию.