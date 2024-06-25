Україна — Бельгія: букмекери відправляють Синьо-жовтих додому

Синьо-жовті – аутсайдери протистояння

У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудуться завершальні матчі групового етапу. У стартовому поєдинку ігрового дня зустрінуться представники квартету Е Україна та Бельгія. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Україна — Бельгія.

На думку букмекерів, збірна України є аутсайдером протистояння. Про це повідомляє favbet.

Фахівці вважають Червоних Дияволів однозначними фаворитами зустрічі. Аналітики оцінили ймовірність перемоги бельгійців у 57%, а українців – у 19%. При цьому в цьому матчі бельгійців цілком влаштує нічия.

Прогноз букмекерів на матч Євро-2024 Україна — Бельгія

Favbet: (перемога України 5,10 – нічия 4,00 – перемога Бельгії 1,71)

William Hill: (5,00 — 4,00 — 1,67)

Bwin: (5,00 — 4,00 — 1,66)

У паралельній грі зіграють Румунія та Словаччина, яких влаштує нічия з будь-яким рахунком. Примітно, що букмекери зробили аномальний прогноз на нічию у цьому протистоянні.

Нагадаємо, у першому турі Євро-2024 збірна України розгромно програла Румунії (0:3), а у другому мінімально здолала Словаччину (2:1). Бельгія також набрала три очки, поступившись Словаччині (0:1) і обігравши Румунію (2:0). Положення Синьо-жовтих найгірше у квартеті, проте наша команда може вийти у плей-оф навіть у разі програшу.