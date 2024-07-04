Португалія — Франція: онлайн-трансляція чвертьфіналу Євро-2024

Велика гра пройде у Гамбурзі

У п’ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартують матчі 1/4 фіналу. Закриватимуть програму ігрового дня французи та португальці.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія — Франція. Зустріч відбудеться у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні", початок гри — о 22:00 за київським часом.

Португалія — Франція — початок о 22:00 (оновлюється)

Обидві команди є фаворитами Євро-2024, щоправда, у французів трохи більше шансів. Востаннє команди зустрічалися між собою у рамках групового етапу ЧЄ-2020 з футболу. Та зустріч завершилася внічию (2:2).

Додамо, матч Португалія — Франція можна подивитися безплатно у прямому ефірі в Україні, а букмекери вважають Синіх невеликими фаворитами протистояння.

Нагадаємо, на Євро-2024 з футболу Португалія достроково виграла свою групу, обігравши Чехію (2:1) та Туреччину (3:0), поступившись Грузії (0:2). У першому раунді плей-оф Селесао лише у серії пенальті пройшли Словенію (0:0, 3:0 по пенальті).

На груповій стадії турніру французи обіграли Австрію (1:0), зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1), а в 1/8 фіналу пройшли Бельгію (1:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".