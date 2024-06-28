Швейцарія – Італія: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Чинні чемпіони Європи захищають свій титул

У суботу, 29 червня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу стартують матчі першого раунду плей-оф. У 1/8 фіналу зустрінуться команди Швейцарії та Італії.

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Швейцарія — Італія. Поєдинок відбудеться у Берліні на "Олімпіаштадіоні", початок о 19:00 за київським часом.

Швейцарія — Італія — початок о 19:00 (оновлюється)

Італія не зуміла виграти свою групу, і тому здобула у суперники досить міцну збірну вже у першому раунді плей-оф. Швейцарці не можуть похвалитися великими перемогами, проте ця команда здатна здивувати нинішнє покоління Скуадра Адзурра. Додамо, що Італія та Швейцарія востаннє перетиналися у відборі на ЧС-2022. У очних дуелях тоді була зафіксована нічия (1:1 та 0:0), швейцарці виграли групу, а італійці посіли друге місце.

Востаннє команди зіграли з рахунком 1:1

Матч Швейцарія – Італія покажуть в Україні у прямому ефірі. Додамо, що букмекери не вважають переможця Євро-2020 однозначним фаворитом протистояння.

Нагадаємо, обидві команди на ЧЄ-2024 посіли другі місця у своїх групах. Швейцарія дала бій Німеччині (1:1), зіграла внічию з Шотландією (1:1) та перемогла Угорщину (3:1). Італійці вирвали нічию з Хорватією (1:1), програли Іспанії (0:1) та перемогли Албанію (2:1). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".