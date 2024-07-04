Португалія — Франція: де і коли безкоштовно дивитися чвертьфінал Євро-2024

Велика гра пройде у Гамбурзі

У п’ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу відбудеться два матчі 1/4 фіналу. Закриватимуть програму ігрового дня французи та португальці. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу Португалія — Франція (початок о 22:00 за київським часом).

У прямому ефірі в Україні гру Португалії проти Франції можна подивитися на медіаплатформі Megogo, а також на "Суспільне". Про це повідомляє "Телеграф".

У мережі ця зустріч буде доступна ексклюзивно на Megogo за підписками: "Спорт", "Максимальна" та "Максимальна+благодійність" (вартість пробної від 99 грн за 7 днів). Безплатно поєдинок Португалія — Франція можна буде подивитися на регіональних телеканалах "Суспільне" (Київ, Черкаси, Полтава тощо), а також у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV, окрім ОТТ.

Нагадаємо, на ЧЄ-2024 з футболу Португалія достроково виграла свою групу, обігравши Чехію (2:1) та Туреччину (3:0), поступившись Грузії (0:2). У першому раунді плей-оф Селесао лише у серії пенальті пройшли Словенію (0:0, 3:0 по пенальті).

На груповій стадії турніру французи обіграли Австрію (1:0), зіграли внічию з Нідерландами (0:0) та Польщею (1:1), а в 1/8 фіналу пройшли Бельгію (1:0). Ознайомитись з розкладом та результатами всіх матчів чемпіонату Європи-2024 з футболу можна на сайті "Телеграф".