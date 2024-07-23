"Динамо" — "Партизан": онлайн відеотрансляція матчу Ліги чемпіонів

Кияни домашню гру зіграють у Польщі

У вівторок, 23 липня, київське "Динамо", яке нещодавно представило нову форму, розпочне свій шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів 2024/25. У другому відбірному раунді кияни зіграють проти сербського "Партизана".

Пряма відеотрансляція матчу доступна на YouTube-каналі Football Hub. Зустріч відбудеться у Любліні (Польща) на однойменному стадіоні, початок гри – о 21:00 за київським часом.

Онлайн відео трансляція матчу "Динамо" — "Партизан" (початок о 21:00)

Кияни зіграють з дуже принциповим суперником, який не з’їздив до РФ під час повномасштабної війни в Україні. Переможець цієї 2-матчевої дуелі вийде до 3-го раунду кваліфікації ЛЧ, де зіграє проти шотландського "Рейнджерс". Той, хто програє, вилетить до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де зіграє проти переможця "дуелі" "Лугано" (Швейцарія)/"Фенербахче" (Туреччина).

Матч "Динамо" — "Партизан" покажуть в Україні по ТБ безплатно. Додамо, що букмекери впевнені в успіху киян.

Нагадаємо, "Партизан" перед грою з "Динамо" поїхав до РФ, де зіграв проти московського ЦСКА. Сербські фанати підготували банер про дружбу з Росією. Раніше російський "Зеніт" тепло зустріли у Белграді.