Україна побореться за "золото": Харлан та Ко вийшли у фінал Олімпіади

Українські шаблістки гарантували медаль на Іграх в Парижі

У суботу, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі проходить 8-й змагальний день. Жіноча збірна України з фехтування на шаблях побореться за "золото" у командному олімпійському турнірі.

Синьо-жовті змагалися у Гран-Пале у серці Парижа та перемогли у півфіналі команду Японії. Про це повідомляє "Телеграф".

Українки Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук та Юлія Бакастова перемогли японок з рахунком 45:32, а у чвертьфіналі наша команда впоралася з Італією (45:37). У фіналі турніру Синьо-жовті зустрінуться з командою Південної Кореї, початок о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, за підсумками семи ігрових днів на Олімпіаді-2024 українці зуміли виграти дві медалі. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2023 Харлан опинилася в епіцентрі гучного скандалу, відмовившись тиснути руку росіянці Анні Смірновій. У підсумку Міжнародна федерація фехтування (FIE) дискваліфікувала Ольгу на 60 днів.

Через розголос у ситуацію втрутився Міжнародний олімпійський комітет (МОК), який несподівано запросив Харлан на Олімпіаду-2024, через що в Росії почалася масова істерика. Ще через деякий час FIE призупинила дискваліфікацію Ольги, пославшись на олімпійські засади.

Перед Олімпіадою у Парижі МОК дозволив українцям не тиснути руку росіянам на змаганнях, де є відповідні правила. Це рішення викликало істерику в Росії.