Украина поборется за "золото": Харлан и Ко вышли в финал Олимпиады
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Украинские саблистки гарантировали медаль на Игра в Париже
В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже проходит 8-й соревновательный день. Женская сборная Украины по фехтованию на саблях сразится за "золото" в командном олимпийском турнире.
Сине-желтые соревновались в Гран-Пале в сердце Парижа и победили в полуфинале команду Японии. Об этом сообщает "Телеграф".
Украинки Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова победили японок со счетом 45:32, а в четвертьфинале наша команда справилась с Италией (45:37). В финале турнира Сине-желтые встретятся с командой Южной Кореи, начало — в 21:00 по киевскому времени.
Напомним, по итогам семи игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть две медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш.
Напомним, на чемпионате мира-2023 Харлан оказалась в эпицентре громкого скандала, отказавшись пожимать руку россиянке Анне Смирновой. В итоге Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Ольгу на 60 дней.
Из-за огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который неожиданно пригласил Харлан на Олимпиаду-2024, из-за чего в рф началась массовая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.
Перед Олимпиадой в Париже МОК разрешил украинцам не жать руку россиянам на соревнованиях, где есть соответствующие правила. Это решение вызвало истерику в России.