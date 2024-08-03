Украинские саблистки гарантировали медаль на Игра в Париже

В субботу, 3 августа, на Олимпийских играх в Париже проходит 8-й соревновательный день. Женская сборная Украины по фехтованию на саблях сразится за "золото" в командном олимпийском турнире.

Сине-желтые соревновались в Гран-Пале в сердце Парижа и победили в полуфинале команду Японии. Об этом сообщает "Телеграф".

Украинки Ольга Харлан, Елена Кровацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова победили японок со счетом 45:32, а в четвертьфинале наша команда справилась с Италией (45:37). В финале турнира Сине-желтые встретятся с командой Южной Кореи, начало — в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, по итогам семи игровых дней на Олимпиаде-2024 украинцы сумели выиграть две медали. Первую награду Украине принесла саблистка Ольга Харлан, а вторую — стрелок Сергей Кулиш.

Напомним, на чемпионате мира-2023 Харлан оказалась в эпицентре громкого скандала, отказавшись пожимать руку россиянке Анне Смирновой. В итоге Международная федерация фехтования (FIE) дисквалифицировала Ольгу на 60 дней.

Из-за огласки в ситуацию вмешался Международный олимпийский комитет (МОК), который неожиданно пригласил Харлан на Олимпиаду-2024, из-за чего в рф началась массовая истерика. Еще через некоторое время FIE приостановила дисквалификацию Ольги, сославшись на олимпийские принципы.

Перед Олимпиадой в Париже МОК разрешил украинцам не жать руку россиянам на соревнованиях, где есть соответствующие правила. Это решение вызвало истерику в России.