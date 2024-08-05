Париж-2024: усі чемпіони та медалісти Олімпійських ігор 5 серпня (оновлюється)

Медальні змагання з серфінгу під питанням

У понеділок, 5 серпня, на Олімпійських іграх у Парижі відбудеться десятий змагальний день. У деяких видах за медалі змагатимуться українці.

Почнуть медальний день тріатлоністи, а завершать баскетболісти. Про це повідомляє "Телеграф". Крім того, спортсмени змагатимуться за медалі у таких видах: стрільба, бадмінтон, спортивна гімнастика, гребний слалом, легка атлетика, баскетбол 3х3 та велогонки.

Розклад та результати медальних змагань на Олімпіаді-2024 5 серпня (оновлюється)

9:00 Тріатлон: Змішана естафета

10:30 Стрільба: Скорострільний пістолет 25 м (чоловіки)

10:45 Бадмінтон: Одиночний розряд (жінки)

12:45 Спортивна гімнастика: Паралельні бруси (чоловіки)

13:38 Спортивна гімнастика: Колода (жінки)

14:33 Спортивна гімнастика: Поперечина (чоловіки)

15:23 Спортивна гімнастика: Вільні вправи (жінки)

15:30 Бадмінтон: Одиночний розряд (чоловіки)

16:00 Стрільба: Скіт (мікст)

17:43 Веслувальний слалом: Екстрім-слалом (жінки)

17:48 Веслувальний слалом: Екстрім-слалом (чоловіки)

20:00 Легка атлетика: Стрибки з жердиною (чоловіки)

20:46 Трекові велогонки: Командний спринт (жінки)

21:30 Легка атлетика: Метання диска (жінки) – 21:30

22:00 Баскетбол 3X3: Матч за бронзу (жінки)

22:10 Легка атлетика: 5000 м (жінки)

22:30 Баскетбол 3X3: Матч за бронзу (чоловіки)

22:45 Легка атлетика: 800 м (жінки)

23:00 Баскетбол 3X3: Фінал (жінки)

23:30 Баскетбол 3X3: Фінал (чоловіки)

На Олімпіаді у Парижі за підсумками дев’яти ігрових днів українці зуміли виграти шість медалей. Першу нагороду Україні принесла шаблістка Ольга Харлан, а другу – стрілець Сергій Куліш. Після цього українські фехтувальники виграли "золото" у команді. Четверту та п’яту нагороду Україні принесли легкоатлетки Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко, які у секторі для стрибків у висоту зуміли завоювати "золото" та "бронзу" відповідно. Ще одну медаль у легкій атлетиці Синьо-жовтим приніс метальник молота Михайло Кохан.