На Паралімпіаді пролунав великий скандал: трансгендер змагався із жінками

У мережі розгорілися суперечки через трансгендера у жіночих змаганнях

На Паралімпійських іграх у Парижі стався скандал. Річ у тому, що італійський трансгендер Валентина Петрілло виступила на змаганнях з легкої атлетики в класі жінок, які погано бачать.

Відома британська письменниця, сценаристка та кінопродюсер Джоан Роулінг назвала італійку "ошуканкою". Про це повідомляє "Телеграф".

51-річна Петрілло не зуміла вийти у фінал змагань із бігу на 400 м у категорії T12. Проте сама поява Валентини на Іграх стала предметом суперечок у мережі. Джоан вважає італійку "обманщицею".

"Звідки стільки гніву з приводу надихаючої Петрілло? У спільноти шахраїв ніколи не було такої видимості! Відкриті й горді шахраї, такі як Петрілло, доводять, що ера осуду шахраїв закінчилася. Який зразок для наслідування! Я говорю, що ми повинні повернути Ленсу Армстронгу його медалі й рухатися далі", — написала Роулінг у соцмережі Х.

Довідка: Ленс Армстронг – американський велогонщик, якого довічно дискваліфікували за систематичне застосування допінгу та позбавили всіх спортивних титулів, отриманих з 1998 року.

Валентина вважає своє потрапляння на Паралімпіаду тріумфом інклюзивності.

"Неправильно, що ми страждаємо від дискримінації та забобонів просто тому, що ми існуємо. Не бійтеся. Це те, що турбує мене найбільше, ідея, що люди повинні боятися мене. Я нікому не завдаю шкоди", — заявила Петрілло.

Нагадаємо, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить шостий день змагань. Збірна України за підсумками 5-ти ігрових днів виграла 35 медалей. Додамо, що на Олімпіаді-2024 також пролунав скандал через "трансгендера".