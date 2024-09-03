На Паралимпиаде прогремел большой скандал: трансгендер соревновался с женщинами

В сети разгорелись споры из-за участия трансгендера в женских соревнованиях

На Паралимпийских играх в Париже произошел скандал. Дело в том, что итальянский трансгендер Валентина Петрилло выступила на соревнованиях по легкой атлетике в классе слабовидящих женщин.

Известная британская писательница, сценаристка и кинопродюсер Джоан Роулинг назвала итальянку "обманщицей". Об этом сообщает "Телеграф".

51-летняя Петрилло не сумела выйти в финал соревнований по бегу на 400 м в категории T12. Тем не менее само появление Валентины на Играх стало предметом споров в сети. Джоан считает итальянку "обманщицей".

"Откуда столько гнева по поводу вдохновляющей Петрилло? У сообщества мошенников никогда не было такой видимости! Открытые и гордые мошенники, такие как Петрилло, доказывают, что эра порицания мошенников закончилась. Какой образец для подражания! Я говорю, что мы должны вернуть Лэнсу Армстронгу его медали и двигаться дальше", — написала Роулинг в соцсети Х.

Справка: Лэнс Армстронг — американский велогонщик, которого пожизненно дисквалифицировали за систематическое применение допинга и лишили всех спортивных титулов, полученных с 1998 года.

Валентина считает свое попадание на Паралимпиаду триумфом инклюзивности.

"Неправильно, что мы страдаем от дискриминации и предрассудков просто потому, что мы существуем. Не бойтесь. Это то, что беспокоит меня больше всего, идея, что люди должны бояться меня. Я никому не причиняю вреда", — заявила Петрилло.

Напомним, на Паралимпийских играх в Париже проходит шестой соревновательный день. Сборная Украины по итогам 5 игровых дней выиграла 35 медалей. Добавим, что на Олимпиаде-2024 также прогремел скандал из-за "трансгендера".