Паралімпіада у Парижі: Україна виграла чергову медаль у плаванні

Українські пара плавці продовжують збирати врожай медалей у Парижі

У неділю, 1 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 4-й день змагань. Україна виборола чергову нагороду у плаванні.

Українець Данило Семеникін посів 3-е місце у плаванні брасом на 100 м у класі SB5. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у запливі здобув Лео Маккрі зі Швейцарії, "срібло" дісталося Антонію Понсе з Іспанії. Ще один представник України Андрій Дракін отримав дискваліфікацію.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 26 нагород. 1 вересня Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибнуча в довжину Оксана Зубковська стала п’ятикратною паралімпійською чемпіонкою. Крім того, "бронзу" у цей день завоював плавець Євген Богодайко, гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно.

Напередодні скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері 31 серпня врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу", Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа, Андрій Трусов та Євген Богодайко виграли "срібло" та "бронзу" в одному запливі, а Марина Піддубна стала третьою.