"Золото" та подвійний подіум: феєрія українських плавців на Паралімпіаді триває

Українські пара плавці продовжують збирати медалі на Іграх у Парижі

У понеділок, 2 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 5-й день змагань. Українські плавці зуміли удвох піднятися на п’єдестал пошани за підсумками одного запливу.

У запливі на 50 м на спині (клас S3) Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото". Про це повідомляє "Телеграф". Додамо, що "срібло" у запливі здобув Джозая Топф (Німеччина).

Нагадаємо, на рахунку збірної України 30 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі. 2 вересня першу медаль дня Україні приніс плавець Андрій Трусов, який фінішував другим у запливі на 400 м вільним стилем (клас S7).

Напередодні Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибнувши в довжину Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонською паралімпійською. Крім того, "бронзу" 1 вересня завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.