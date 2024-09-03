Паралімпіада-2024: розклад та результати українців 3 вересня

Українські паралімпійці продовжують змагатися у Парижі

У вівторок, 3 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі відбудеться шостий медальний день. Українці змагатимуться за медалі у кількох дисциплінах.

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українців на Паралімпіаді в Парижі 3 вересня. Українці цього дня змагатимуться у настільному тенісі, боччі, кульовій стрільбі, плаванні, легкій атлетиці, стрільбі з лука, волейболі та фехтуванні.

Розклад та результати українців 3 вересня на Паралімпіаді-2024 (оновлюється)

10:30. Паралімпіада-2024. Кульова стрільба. Андрій Дорошенко: стрільба із трьох положень, 50 м, клас SH1, кваліфікація

10:30. Паралімпіада-2024. Кульова стрільба. Ірина Щетник: стрільба з трьох положень, 50 м, клас SH1, кваліфікація

10:30. Плавання. Юрій Шенгур, Євген Богодайко, Андрій Трусов: 100 м, спина, клас S7, кваліфікація

10:38. Плавання. Юрій Божинський: 100 м, спина, клас S9, кваліфікація

11:15. Плавання. Ганна Гонтар: 50 м, батерфляй, клас S6, кваліфікація

11:21. Плавання. Ярослав Семененко: 50 м, спина, клас S5, кваліфікація

11:25. Стрільба з лука. Анна-Вікторія Шевченко: олімпійський лук, одиночний турнір, 1/16 фіналу

11:30. Плавання. Ірина Пойда: 50 м, спина, клас S5, кваліфікація

11:45. Настільний теніс. Ірина Шинкарьова: одиночний турнір, клас WS9, 1/8 фіналу

11:51. Плавання. Ангеліна Мальцева: 100 м, вільний стиль, клас S3, кваліфікація

12:04. Плавання. Кирило Гаращенко: 200 м, комплексний стиль, клас SM13, кваліфікація

12:23. Легка атлетика. Микола Райський, Ярослав Окапинський: 400 м, клас Т37, кваліфікація

12:25. Плавання. Ігор Німченко: 100 м, батерфляй, клас S10, кваліфікація

12:30. Настільний теніс. Лев Кац: одиночний турнір: клас MS9, 1/8 фіналу

12:30. Настільний теніс: Іван Май: одиночний турнір, клас MS9, 1/8 фіналу

13:14. Легка атлетика. Оксана Ботуручук (з Микитою Барабановим): 400 м, клас T12, фінал

14.00. Фехтування на колісних кріслах: Наталія Морквич: одиночний турнір, шаблі, категорія А, 1/16 фіналу

14:30. Фехтування на колісних кріслах: Дмитро Сероженко: одиночний турнір, шаблі, категорія Б, 1/16 фіналу

14:30. Фехтування на колісних кріслах: Антон Дацько: одиночний турнір, шаблі, категорія Б, 1/16 фіналу

14:30. Бочча. Артем Колінько, Наталія Коненко: мікст, пари, груповий етап

14:45. Чоловіки: кульова стрільба, стрільба з трьох положень, 50 м, клас SH1, фінал

14:50. Фехтування на колісних кріслах: Надія Долох, Олена Федота-Ісаєва: одиночний турнір, шаблі, категорія Б, 1/16 фіналу

15:10. Фехтування на колісних кріслах: Артем Манько: одиночний турнір, шаблі, категорія А, 1/8 фіналу

15:10. Фехтування на колісних кріслах: Андрій Демчук: одиночний турнір, шаблі, категорія А, 1/8 фіналу

15:30. Фехтування на колісних кріслах: Євгенія Бреус: одиночний турнір, шаблі, категорія А, 1/8 фіналу

17:00. Чоловіки: кульова стрільба, стрільба з трьох положень, 50 м, клас SH1, фінал

18:30. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S7, фінал

18:37. Плавання. Чоловіки: 100 м, спина, клас S9, фінал

19:00. Волейбол сидячи. Україна — Бразилія: груповий етап

19:05. Плавання. Жінки: 50 м, батерфляй, клас S6, фінал

19:27. Плавання. Чоловіки: 50 м, спина, клас S5, фінал

19:33. Плавання. Жінки: 50 м, спина, клас S5, фінал

19:50. Бочча. Артем Колінько, Наталія Коненко: мікст, пари, груповий етап

20:00. Легка атлетика. Владислав Загребельний: стрибки у довжину, клас Т37, фінал

20:04. Легка атлетика. Олександр Яровий, Максим Коваль: штовхання ядра, клас F20, фінал

20:14. Стрільба з лука. Жінки: олімпійський лук, одиночний турнір, фінал

20:30. Плавання. Жінки: 100 м, вільний стиль, клас S3, фінал

20:40. Плавання. Чоловіки: 200 м, комплексний стиль, клас SM13, фінал

21:00. Настільний теніс. Наталія Косміна: одиночний турнір, клас WS11, чвертьфінал

21:13. Плавання. Чоловіки: 100 м, батерфляй, клас S10, фінал

21:50. Фехтування на колісних кріслах: чоловіки, одиночний турнір, шаблі, категорія Б, фінал

22:15. Фехтування на колісних кріслах: жінки, шаблі, категорія Б, фінал

22:38. Легка атлетика. Наталія Кобзар: 400 м, клас Т37, фінал

22:40. Фехтування на колісних кріслах: чоловіки, одиночний турнір, шаблі, категорія А, фінал

23:05. Фехтування на колісних кріслах: жінки, одиночний турнір, шаблі, категорія А, фінал

Нагадаємо, на рахунку збірної України за підсумками 5 ігрових днів 35 нагород на Паралімпійських іграх у Парижі.

Напередодні срібну медаль Україні приніс плавець Андрій Трусов. Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" в цьому ж запливі, Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у ще одному запливі. У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим, у секторі для стрибків у довжину Олександр Литвиненко посів третє місце у класі Т36, а Зоя Овсій виграла "бронзу" у метанні диска.