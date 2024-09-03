Слова українця на Паралімпіаді викликали переполох у Росії

Український пара атлет втратив друга на війні проти РФ, той зник безвісти

Український легкоатлет Олександр Литвиненко прокоментував здобуття бронзової нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі. Українець став третім у стрибках у довжину у класі Т36, перемогу на турнірі завоював нейтральний атлет із РФ Євген Торсунов.

Відповідний коментар Литвиненка наводить suspilne. Олександр зазначив, що злий на себе через програш росіянину, а також назвав того "непорозумінням".

"Дуже задоволений, це моя перша медаль. Мені 34 роки, друга Паралімпіада, може остання. Тому ця медаль для мене важлива. Але мені трішки шкребе на душі, бо я програв цьому непорозумінню [нейтральному атлету]. Через це я маю образу, не на когось, а на себе.

Якщо їх можна так назвати. Вони ніхто не "нейтральний", вони всі приїдуть додому і будуть підтримувати війну, фотографуватися з героями "СВО", депутатами – тими, хто нас вбиває", – сказав Литвиненко.

Російська пропаганда підхопила слова українця та розтиражувала їх.

Нагадаємо, на Паралімпіаді в Парижі проходить 6-й медальний день. Збірна України за підсумками 5 ігрових днів виграла 35 медалей.