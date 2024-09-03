Слова украинца на Паралимпиаде вызвали переполох в России

Украинский пара атлет потерял друга на войне против РФ, тот пропал без вести

Украинский легкоатлет Александр Литвиненко прокомментировал завоевание бронзовой награды на Паралимпийских играх в Париже. Украинец стал третьим в прыжках в длину в классе Т36, победу на турнире завоевал нейтральный атлет из РФ Евгений Торсунов.

Соответствующий комментарий Литвиненко приводит suspilne. Александр отметил, что зол на себя из-за проигрыша россиянину, а также назвал того "недоразумением".

"Очень доволен, это моя первая медаль. Мне 34 года, вторая Паралимпиада может последняя. Поэтому эта медаль для меня важна. Но мне немного скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению [нейтральному атлету]. Поэтому я имею обиду, не на кого-то, а на себя.

Если их можно так именовать. Никто из них не "нейтральный", они все приедут домой и будут поддерживать войну, фотографироваться с героями "СВО", депутатами – теми, кто нас убивает", – сказал Литвиненко.

Российская пропаганда подхватила слова украинца и растиражировала их.

Напомним, на Паралимпиаде в Париже проходит 6-й медальный день. Сборная Украины по итогам 5 игровых дней выиграла 35 медалей.