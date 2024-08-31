Українець Коль виграв другу медаль на Паралімпіаді у Парижі

Українські плавці демонструють феноменальні результати у Парижі

У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі українець Антон Коль став дворазовим медалістом Парижа. Українець приплив третім на спині на дистанції 50 м у класі S1.

Про це повідомляє "Телеграф". Перемогу у запливі здобув поляк Каміль Отовський, "срібло" дісталося Франческо Беттелле з Італії.

На цей час на рахунку Синьо-жовтих 16 нагород. У третій ігровий день скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло" та "бронзу".

Нагадаємо, напередодні першу нагороду Україні в легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

Перше "срібло" збірній приніс плавець Антон Коль. Потім ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою. Цього ж дня плавець Комаров став третім. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда.