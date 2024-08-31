Українка за годину виграла дві медалі на Паралімпіаді у Парижі

Синьо-жовті блискуче виступають у Парижі

У суботу, 31 серпня, на Паралімпійських іграх у Парижі українські плавці продовжили збирати врожай медалей. На п’єдестал пошани вдруге за день піднялася Анна Стеценко.

Українка посіла третє місце у запливі на 400 м вільним стилем (клас S13). Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу в запливі здобула Олівія Чамберс із США, а "срібло" дісталося Карлотті Джиллі з Італії. Додамо, що Стеценко буквально за годину до цього фіналу виграла "срібло" у запливі на 100 м на спині у класі S12. На 400-метрівці українка встановила новий паралімпійський рекорд (4:36.17).

На цей час на рахунку Синьо-жовтих 15 нагород. У третій ігровий день скарбничка збірної України поповнилася медаллю у настільному тенісі (Віктор Дідух та Ірина Шинкарьова), а також срібною та бронзовою нагородами легкоатлетів Володимира Пономаренка та Романа Данилюка. Крім того, Єгор Дементьєв виграв "срібло" у велотреку. Увечері врожай медалей почали збирати плавці — Ярослав Денисенко виграв "бронзу", Анна Стеценко — "срібло".

Нагадаємо, напередодні першу нагороду Україні у легкій атлетиці приніс метальник списа Владислав Білий, а перше "золото" — плавець Олександр Комаров. Ще одне "срібло" в скарбничку збірної України додала плавчиня Ірина Пойда, яка стала мультимедалісткою в Парижі, а бігунка Наталія Кобзар виграла "срібло".

Перше "срібло" збірній приніс плавець Антон Коль. Потім ще одна представниця цього виду спорту Анна Гонтар стала третьою. Цього ж дня плавець Комаров став третім. Ще одну срібну медаль виграла плавчиха Пойда.