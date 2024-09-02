Литвиненко приніс Україні "бронзу" Паралімпіади у стрибках у довжину

Українські легкоатлети не відстають від плавців на Паралімпіаді-2024

У понеділок, 2 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі проходить 5-й медальний день. У секторі для стрибків у довжину Україна виборола другу медаль у Парижі.

Українець Олександр Литвиненко посів третє місце у класі Т36. Про це повідомляє "Телеграф".

Перемогу у змаганнях завоював нейтральний атлет із РФ Євген Торсунов, друге місце посів Азер Матеуш Алмейда Рамос із Бразилії. Ще один представник України Роман Павлік став сьомим. Додамо, що Литвиненко показав такий самий результат, як у бразильця, але поступився тому за додатковим показником (друга найкраща спроба).

Нагадаємо, на рахунку збірної України 34 нагороди на Паралімпійських іграх у Парижі. 2 вересня першу медаль дня Україні приніс плавець Андрій Трусов, який фінішував другим у запливі на 400 м вільним стилем (клас S7). Крім того, Сергій Паламарчук виграв "бронзу", а Денис Остапченко завоював "золото" у запливі на 50 м на спині (клас S3), Ілля Яременко та Олексій Вірченко посіли друге та третє місця відповідно у запливі вільним стилем на 50 м (клас S13). У легкій атлетиці у забігу на 100 метрів у класі Т35 Ігор Цвєтов фінішував першим.

Напередодні Роман Полянський приніс країні "срібло" в академічному веслуванні, стрибунка в довжину Оксана Зубковська стала п’ятиразовою чемпіонською паралімпійською. Крім того, "бронзу" 1 вересня завоював плавець Євген Богодайко, а також гравець у боччу Артем Колінько. В одному запливі "золото" та "бронзу" виграли Данило Чуфаров та Михайло Сербін відповідно, третіми стали плавці Данило Семеникін та Анна Гонтар.