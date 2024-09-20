"Марго Роббі": дружина Зінченко захопила мережу довгими ніжками (фото)

Відома телеведуча та модель продовжує радувати армію своїх підписників гарячими фото

Дружина футболіста збірної України та лондонського "Арсеналу" Олександра Зінченка Влада Седан поділилася знімком із відпочинку. У мережі порівняли відому українську білявку з голлівудською актрисою Марго Роббі.

Відповідне фото Влада опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку дружина футболіста позує на лежаку у чорному закритому купальнику.

У мережі засипали Владу компліментами. Один із користувачів зазначив, що Седан у цьому образі схожа на Марго Роббі.

"Яка модель. Дуже красива", "Фантастична", "Зінченку так пощастило", "Елегантно та розкішно", "Марго Роббі", — пишуть у мережі.

Влада Седан на відпочинку

Марго Роббі з’явилася в Лондоні в короткій міні-сукні. Фото: Getty Images

Додамо, що Влада регулярно публікує гарячі знімки в соцмережах.

Зазначимо, Олександр та Влада одружилися у 2020 році. Пара виховує дві дочки: Єву та Лею, яка з’явилася на світ у серпні 2023 року.

Нагадаємо, збірна України на старті Ліги націй програла Албанії (1:2), після чого поступилася "Чехії" (2:3). Примітно, що Синьо-жовті після цього піднялися у рейтингу ФІФА, але зберегли місце у рейтингу УЄФА. З розкладом та результатами матчів нашої команди у 2024 році можна ознайомитись на сайті "Телеграф".