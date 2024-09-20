"Марго Робби": жена Зинченко восхитила сеть длинными ножками (фото)

Известная телеведущая и модель продолжает радовать армию своих подписчиков горячими фото

Жена футболиста сборной Украины и лондонского "Арсенала" Александра Зинченко Влада Седан поделилась снимком с отдыха. В сети сравнили известную украинскую блондинку с голливудской актрисой Марго Робби.

Соответствующее фото Влада опубликовала на своей странице в Instagram. На снимке супруга футболиста позирует на лежаке в черном закрытом купальнике.

В сети засыпали Владу комплиментами. Один из пользователей отметил, что Седан в этом образе похожа на Марго Робби.

"Какая модель. Очень красивая", "Фантастическая", "Зинченко так повезло", "Элегантно и роскошно", "Марго Робби", — пишут в сети.

Влада Седан на отдыхе

Марго Робби появилась в Лондоне в коротком мини-платье. Фото: Getty Images

Добавим, что Влада регулярно публикует горячие снимки в сосцсетях.

Отметим, Александр и Влада поженились в 2020 году. Пара воспитывает две дочери: Еву и Лею, которая появилась на свет в августе 2023 года.

Напомним, сборная Украины на старте Лиги наций проиграла Албании (1:2), после чего уступила "Чехии" (2:3). Примечательно, что Сине-желтые после этого поднялись в рейтинге ФИФА, но сохранили место в рейтинге УЕФА. С расписанием и результатами матчей нашей команды в 2024 году можно ознакомиться на сайте "Телеграф".