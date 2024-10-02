"Шахтар" — "Аталанта": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Гірники спробують взяти очки у непростій "дуелі" з клубом із Серії А

У середу, 2 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє матч 2 туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 з "Аталантою". У першому турі головного єврокубку Гірники зіграли внічию з "Болоньєю" (0:0).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Аталанта". Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Аталанта" — початок о 19:45 (оновлюється)

Зазначимо, гра "Шахтар" — "Аталанта" пройде на "Арені АуфШальке" у Гельзенкірхені (Німеччина). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Повний відеоогляд матчу "Болонья" - "Шахтар"

Нагадаємо, вперше за довгий час УЄФА змінив формат єврокубків. "Шахтар" за підсумками жеребкування основного етапу ЛЧ також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом". У першому турі донеччани не зуміли обіграти "Болонью" (0:0). З розкладом Гірників у турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, у плей-оф Ліги чемпіонів вийдуть перші 24 команди (8 — безпосередньо у 1/8 фіналу, решта зіграє у стиковому раунді).