"Шахтер" — "Аталанта": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Горняки попытаются взять очки в непростой "дуэли" з клубом из Серии А

В среду, 2 октября, донецкий "Шахтер" сыграет матч 2 тура основного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 с "Аталантой". В первом туре главного еврокубка Горняки сыграли вничью с "Болоньей" (0:0).

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Аталанта". Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Аталанта" — начало в 19:45 (обновляется)

Отметим, игра "Шахтер" — "Аталанта" пройдет на "Арене АуфШальке" в Гельзенкирхене (Германия). Накануне "Телеграф" сообщал, где смотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также делился прогнозом букмекеров на это противостояние.

Полный видеообзор матча "Болонья" — "Шахтер"

Напомним, впервые за долгое время УЕФА изменил формат еврокубков. "Шахтер" по итогам жеребьевки основного этапа ЛЧ также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ, и "Брестом". В первом туре дончане не сумели обыграть "Болонью" (0:0). С расписанием Горняков в турнире можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Добавим, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут первые 24 команды (8 — напрямую в 1/8 финала, остальные сыграют в стыковом раунде).