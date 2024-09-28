"Шахтар" — "Аталанта": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Донецький клуб зіграє свій другий матч у головному єврокубку

У середу, 2 жовтня, донецький "Шахтар" проведе матч другого туру основного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти "Аталанти". У першому турі Гірники не зуміли обіграти "Болонью" (0:0).

У прямому ефірі в Україні матч "Шахтаря" проти "Аталанти" покаже медіа-сервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Матч "Шахтар" — "Аталанта" пройде на "Арена АуфШальке" у Гельзенкірхені (Німеччина), початок зустрічі о 19:45 за київським часом. Тут донеччани проведуть усі свої "домашні" ігри у ЛЧ.

І Гірники, і "Аталанта" розпочали свій шлях до ЛЧ із нульовою нічиєю, щоправда, італійський колектив грав із "Арсеналом". Після першого туру обидві команди йдуть на 16 позиції.

Нагадаємо, "Шахтар" за підсумками жеребкування в основному етапі ЛЧ також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом". З розкладом Гірників у турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, у плей-оф Ліги чемпіонів вийдуть перші 24 команди (8 — безпосередньо у 1/8 фіналу, решта зіграє у стиковому раунді).