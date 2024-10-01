"Шахтар" — "Аталанта": букмекери оцінили шанси команд у Лізі чемпіонів

Гірники є аутсайдерами протистояння

У середу, 2 жовтня, донецький "Шахтар" зіграє поєдинок другого туру в оновленій Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Болонья" — "Шахтар".

На думку букмекерів, у Гірників практично немає шансів на перемогу. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці оцінили ймовірність перемоги донеччан в основний час у 19%. Тріумф "Аталанти" імовірніший — 56%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Шахтар" — "Аталанта":

Favbet: (перемога "Шахтаря" 4,95 — нічия 3,95 — перемога "Аталанти" 1,74)

William Hill: (4,80 — 4,00 — 1,70)

Bwin: (4,80 — 4,00 — 1,68)

Зазначимо, Матч "Шахтар" — "Аталанта" пройде на "Арена АуфШальке" у Гельзенкірхені (Німеччина). Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, вперше за довгий час УЄФА змінив формат єврокубків. "Шахтар" за підсумками жеребкування основного етапу ЛЧ також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, "Арсеналом", "Янг Бойз", ПСВ та "Брестом". У першому турі донеччани зіграли внічию з "Болоньєю" (0:0). З розкладом Гірників у турнірі можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Додамо, до плей-офу Ліги чемпіонів вийдуть перші 24 команди (8 — безпосередньо до 1/8 фіналу, решта зіграє у стиковому раунді).