Непереможний український супертяж брутально нокаутував американця (відео)

Українець без проблем здолав суперника

У ніч проти середи, 2 жовтня, у Нешвіллі (штат Теннессі, США) відбувся вечір професійного боксу. В одному з поєдинків андеркарда на ринг вийшов небитий український боксер-суперваговик Владислав Сіренко (22-0, 19 КО). До речі, у березні 2024 року бій українця не відбувся через незвичайну причину.

Сіренко у 10-раундовому поєдинку зустрічався з американцем Брендоном Кармаком (7-6-3, 4 КО). Про це повідомляє "Телеграф".

Поєдинок українця та американця не пройшов усю дистанцію. Вже у 4-му раунді уродженець Києва серією ударів нокаутував джорнімена. Той продовжити бій не зумів, а рефері зафіксував перемогу Владислава технічним нокаутом.

Повне відео бою Сіренко — Кармак

Зазначимо, у квітні Сіренко повернувся до виступів після 2-річної паузи, пов’язаної із травмою. У червні Владислав технічним нокаутом переміг американця Кейта Барра.

У 2022 році Міжнародна асоціація боксу (IBA) зняла санкції з Росії та Білорусі. Сіренко вважає, що РФ за допомогою глави IBA росіянина Умара Кремльова мстить Україні та українцям за незламність, стійкість та принциповість.