Непобедимый украинский супертяж брутально нокаутировал американца (видео)

Украинец без проблем одолел соперника

В ночь на среду, 2 октября, в Нэшвилле (штат Теннесси, США) состоялся вечер профессионального бокса. В одном из поединков андеркарда на ринг вышел небитый украинский боксер-супертяж Владислав Сиренко (22-0, 19 КО). К слову, в марте 2024 года бой украинца не состоялся по необычной причине.

Сиренко в 10-раундовом поединке встречался с американцем Брендоном Кармаком (7-6-3, 4 КО). Об этом сообщает "Телеграф".

Поединка украинца и американца не продлился всю дистанцию. Уже в 4-м раунде уроженец Киева серией ударов нокаутировал джорнимена. Тот продолжить бой не сумел, а рефери зафиксировал победу Владислава техническим нокаутом.

Полное видео боя Сиренко - Кармак

Отметим, в апреле Сиренко вернулся к выступлениям после 2-летней паузы, связанной с травмой. В июне Владислав техническим нокаутом победил американца Кейта Барра.

В 2022 году Международная ассоциация бокса (IBA) сняла санкции с России и Беларуси. Сиренко считает, что РФ с помощью главы IBA россиянина Умара Кремлева мстит Украине и украинцам за несокрушимость, стойкость и принципиальность.