"Якщо ти не розумієш, то тобі губернатор пояснить": Шевченко потрапив у скандал (відео)

Глава УАФ оскандалився рішенням щодо Дніпра

Голова Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко "брудними методами" знімає з посади керівника Асоціації футболу Дніпропетровської області Віктора Андрухіва. "Шева" очолив УАФ у січні 2024 року.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас. За його словами, глава УАФ вдався до конспірації, щоб звільнити футбольного функціонера.

"Десь три тижні тому Андрухіву зателефонував Ігор Грищенко, генеральний секретар УАФ. Виявилося, що на тому боці слухавки Шевченко, який не хотів дзвонити зі свого телефону, і Андрій Миколайович каже:

"У тебе є місяць, щоб скласти повноваження та передати їх Олексію Маркову". Андрухів не зрозумів, а Шевченко відповів: "Якщо ти не розумієш, то тобі губернатор пояснить".

Андрухів тепер складає повноваження, передаючи повноваження Маркову", — заявив Бурбас.

На думку журналіста, Шевченко ставить на керівні посади функціонерів, пов’язаних із президентом "Полісся" та головою АТБ Геннадієм Буткевичем. Олексій Марков, брат генерального директора АТБ Бориса Маркова, голова Федерації шахів Дніпропетровської області.

Нагадаємо, Шевченко визнав фінансові проблеми в УАФ. Також футбольна асоціація змушена була позичати гроші на березневий збір національної команди та підготовку до вирішальних матчів відбірного турніру Євро-2024.