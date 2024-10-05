"Если ты не понимаешь, то тебе губернатор объяснит": Шевченко угодил в скандал (видео)

Глава УАФ оскандалился решением по Днепру

Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко "грязными методами" снимает с поста руководителя Ассоциации футбола Днепропетровской области Виктора Андрухива. "Шева" возглавил УАФ в январе 2024 года.

Об этом сообщил журналист Игорь Бурбас. По его словам, глава УАФ прибегнул к конспирации, чтобы уволить футбольного функционера.

"Где-то три недели назад Андрухиву позвонил Игорь Грищенко, генеральный секретарь УАФ. Оказалось, что на той стороне трубки Шевченко, который не хотел звонить со своего телефона, и Андрей Николаевич говорит:

"У тебя есть месяц, чтобы сложить полномочия и передать их Алексею Маркову". Андрухив не понял, а Шевченко ответил: "Если ты не понимаешь, то тебе губернатор объяснит".

Андрухив теперь слагает полномочия, передавая полномочия Маркову", — заявил Бурбас.

По мнению журналиста, Шевченко ставит на руководящие посты функционеров, связанных с президентом "Полесья" и главой АТБ Геннадием Буткевичем. Алексей Марков, брат генерального директора АТБ Бориса Маркова, глава Федерацию шахмат Днепропетровской области.

Напомним, Шевченко признал финансовые проблемы в УАФ. Также футбольная ассоциация вынуждена была одалживать деньги на мартовский сбор национальной команды и подготовку к решающим матчам отборочного турнира Евро-2024.