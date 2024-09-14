"Абсолютна краса": українська легкоатлетка похвалилася ідеальною фігурою (фото)

Спортсменка готується до нового сезону

Популярна українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук повернулася до тренувань. Спортсменка через травму не зуміла вийти у фінал на Олімпіаді у Парижі.

Відповідне фото стрибунка в довжину опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімках українка позує в спортивному одязі, що облягає.

"Сумуєте за спортивним контентом ", — підписала фото Марина.

"Абсолютна краса", "Ти спортсменка. Ти стала тим, хто є, через це. Якщо ти не створюєш спортивний контент, то чому за тобою продовжувати стежити?", "Дуже хочемо якомога довше бачити вас у секторі", "Вас цікаво дивитися завжди, зараз по-особливому", — пишуть користувачі.

Нагадаємо, Бех-Романчук регулярно радує свою 500-тисячну армію підписників гарячими знімками. На жаль, 2024 року травми переслідували українку аж до Олімпіади. Після головного старту 4-річчя Марині поставили незручне питання, через що в Парижі стався скандал. Раніше легкоатлетка показала свою фігуру в купальнику з глибоким декольте, при цьому спортсменка позувала на САП-борді з веслом.