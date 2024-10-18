Підіграє росіянам? Відомий український боксер розкритикував План перемоги Зеленського

Спортсмен живе та тренується у США

Непереможний український боксер, бронзовий призер Олімпіади-2012, Тарас Шелестюк розкритикував План перемоги президента України Володимира Зеленського. Напередодні глава держави представив у Верховній Раді План перемоги, у якому виділено п’ять основних пунктів.

Відповідний пост Шелестюк опублікував на своїй сторінці у Facebook. При цьому боксер використав картинку з російською ІПСО, на що вказали його підписники. Користувачі вважають, що спортсмен підіграв російській пропаганді.

"Таке питання, як вам план перемоги від нашого "верховного головнокомандувача" та його компанії? Це ж потрібно було два з половиною роки війни, щоб такий потужний план придумати", — написав боксер, прикріпивши картинку, на якій зображено Зеленського з "планом перемоги".

Шелестюк висміяв План перемоги Зеленського

У мережі відповіли Тарасові. Користувачі наголосили, що український боксер опублікував вороже ІПСО.

Нагадаємо, 17 жовтня Зеленський відвідав засідання Євроради у Брюсселі, де представив основні пункти Плану перемоги. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що План перемоги України "викликає жах" у нього. Крім того, ключові пункти Плану перемоги України не сподобалися канцлеру Німеччини Олафу Шольцу.