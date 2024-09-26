Дружина у захваті: Лунін отримав новеньку BMW (фото)

BMW в рамках спонсорського контракту щосезону оснащує першу команду "Реала" новими автомобілями

Футболісти мадридського "Реала" отримали офіційні автомобілі BMW на заході, що відбувся на стадіоні Альфредо Ді Стефано. Одна з машин дісталася воротареві збірної України Андрію Луніну.

Цього сезону Лунін їздитиме на BMW i5 M60 xDrive вартістю 114 450 євро (близько 5,2 млн грн). Про це повідомляє Marca.

Представники клубу могли вибирати із п’яти моделей автомобілів: iX2, iX, i5, i7, XM. Вибір Луніна збігся з вибором головного тренера команди Карло Анчелотті, а також Федеріко Вальверде та Едуарду Камавінги. Найрозкішніші авто (BMV i7 m70 xdrive) за 186 650 євро обрали Вінісіус Жуніор та Лукас Васкес.

Дружина Луніна Анастасія Томазова на своїй сторінці в Instagram вже встигла засвітити нового "коня" чоловіка. Дівчина похвалилася новим костюмом на тлі розкішного автомобіля. Додамо, що українка придбала костюм вітчизняного бренду Milly.

"Дякую за костюм", — написала Анастасія.

Анастасія Томазова

Огляд BMW i5 M60 xDrive

Раніше Томазова опублікувала в соцмережах гарячу фотосесію у бікіні. Дружина воротаря збірної України частенько радує своїх підписників пікантними фотографіями.