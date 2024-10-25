"Реал" — "Барселона": букмекери оцінили шанси команд в Ель Класіко

Вершкові є невеликими фаворитами в домашній грі проти Синьо-гранатових

У суботу, 26 жовтня, у Європі пройде головний поєдинок першої половини сезону — Ель Класіко. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Барселона".

На думку букмекерів, у цьому протистоянні немає явного фаворита, щоправда, невелику перевагу фахівці надають господарям. Про це повідомляє Favbet. Аналітики оцінили ймовірність перемоги Вершкових у 46%, а Синьо-гранатових – у 30%.

Прогноз букмекерів на матч Ла Ліги "Реал" — "Барселона"

Favbet: (перемога "Реала" 2,10 — нічия 3,95 — перемога "Барселони" 3,20)

William Hill: (2,10 — 3,90 — 3,20)

Bwin: (2,05 — 3,90 — 3,25)

Матч "Реал" — "Барселона" відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися Ель Класіко у прямому ефірі в Україні.

Додамо, що Королівський клуб підходить до гри в ослабленому складі. Крім того, напередодні гри травмувався основний воротар Вершкових Тібо Куртуа, що відкрило дорогу до стартового складу голкіперу збірної України Андрію Луніну. До речі, нещодавно страж воріт отримав новий автомобіль від спонсора "Реала".