"Шахтар" — "Янг Бойз": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Чемпіони України та Швейцарії проведуть "дуель" у Німеччині

У середу, 6 листопада, "Шахтар" у рамках 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 зіграє з "Янг Бойз". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Янг Бойз".

У прямому етері в Україні матч донеччан проти швейцарської команди покаже медіасервіс Megogo. Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Онлайн-трансляція матчу "Шахтар" — "Янг Бойз" доступна за підписками "Спорт", "Максимальна", "Максимальна + благодійність". Вартість перегляду гри – від 69 грн. Додамо, що гра відбудеться у Гельзенкірхені (Німеччина) на стадіоні "АуфШальке", початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Нагадаємо, за підсумками трьох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали лише одне очко, при цьому не забивши жодного гола. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). В останній грі "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Нагадаємо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку у ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, ПСВ та "Брестом".