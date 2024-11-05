"Шахтер" - "Янг Бойз": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Чемпионы Украины и Швейцарии проведут "дуэль" в Германии

В среду, 6 ноября, "Шахтер" в рамках 4-го тура основного этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 сыграет с "Янг Бойз". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" — "Янг Бойз".

В прямом эфире в Украине матч дончан против швейцарской команды покажет медиа-сервис Megogo. Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Онлайн-трансляция матча "Шахтер" — "Янг Бойз" доступна по подписке "Спорт", "Максимальная", "Максимальная + благотворительность". Стоимость просмотра игры — от 69 грн. Добавим, что игра состоится в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе "АуфШальке", начало встречи — в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, по итогам трех туров Лиги чемпионов Горняки набрали всего одно очко, при этом не забив ни единого гола. В первом туре ЛЧ дончане не сумели победить "Болонью" (0:0), а во втором — без шансов уступили "Аталанте" (0:3). В последней игре "Шахтер" проиграл "Арсеналу" (0:1). С расписанием дончан в главном еврокубке можно ознакомиться на сайте "Телеграф".

Напомним, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф Лиги чемпионов по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. Добавим, что "Шахтер", который получил прямую путевку в ЛЧ, по итогам компьютерной жеребьевки основного этапа также сыграет с "Баварией", "Боруссией" Д, ПСВ, и "Брестом".