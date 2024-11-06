"Шахтар" — "Янг Бойз": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Український клуб зіграє зі швейцарцями у головному єврокубку

У середу, 6 листопада, донецький "Шахтар" зіграє матч 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25 проти чемпіона Швейцарії — "Янг Бойз". Напередодні Гірники не зуміли обіграти "Динамо" у матчі УПЛ (1:1).

"Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Шахтар" — "Янг Бойз". Початок зустрічі о 19:45 за київським часом.

Обидва клуби є аутсайдерами поточного розіграшу ЛЧ. Гірникам потрібна лише перемога, щоб підвищити свої шанси на вихід у плей-оф.

Гра "Шахтар" — "Янг Бойз" відбудеться у Гельзенкірхені (Німеччина) на стадіоні "АуфШальке". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де дивитися цей поєдинок у прямому етері в Україні, а також ділився прогнозом букмекерів на це протистояння.

Повний відеоогляд матчу "Арсенал" — "Шахтар"

Нагадаємо, за підсумками трьох турів Ліги чемпіонів Гірники набрали лише одне очко, при цьому не забивши жодного гола. У першому турі ЛЧ донеччани не зуміли перемогти "Болонью" (0:0), а в другому без шансів поступилися "Аталанті" (0:3). В останній грі "Шахтар" програв "Арсеналу" (0:1). З розкладом донеччан у головному єврокубку можна ознайомитись на сайті "Телеграф".

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф Ліги чемпіонів за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. Додамо, що "Шахтар", який отримав пряму путівку у ЛЧ, за підсумками комп’ютерного жеребкування основного етапу також зіграє з "Баварією", "Боруссією" Д, ПСВ та "Брестом".