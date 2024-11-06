"Динамо" — "Ференцварош": букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи

Біло-сині – невеликі фаворити протистояння

У четвер, 7 листопада, київське "Динамо" та угорський "Ференцварош" зустрінуться у поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги Європи УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Динамо" — "Ференцварош".

На думку букмекерів, у киян трохи більше шансів на перемогу, ніж в угорців. Про це повідомляє Favbet. Фахівці оцінили ймовірність перемоги "Динамо" у 40%, а "Ференцвароша" — у 31%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги Європи "Динамо" — "Ференцварош"

Favbet: (перемога "Динамо" 2,39 — нічия 3,35 — перемога "Ференцвароша" 3,10)

William Hill: (2,30 — 3,30 — 3,20)

Bwin: (2,30 — 3,30 — 3,10)

Матч "Динамо" — "Ференцварош" пройде у Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні". Напередодні "Телеграф" повідомляв, де і коли дивитися цю гру у прямому ефірі в Україні.

Нагадаємо, за підсумками трьох турів Ліги Європи "Динамо" не набрало жодного очка. У першій грі Біло-Сині без шансів поступилися "Лаціо" (0:3), після чого кияни програли "Гоффенгайму" (0:2). В останньому поєдинку Біло-Сині поступилися "Ромі" (0:1).

Зазначимо, УЄФА змінив формат єврокубків, зокрема Ліги Європи. За підсумками комп’ютерного жеребкування "динамівці" також зіграють з "Реал Сосьєдадом", "Вікторією" Плзень, "Галатасараєм" та РФШ.