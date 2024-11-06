"Динамо" - "Ференцварош": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы

Бело-синие — небольшие фавориты противостояния

В четверг, 7 ноября, киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош" встретятся в поединке 4-го тура основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. "Телеграф" проведет онлайн-трансляция матча "Динамо" — "Ференцварош".

По мнению букмекеров, у киевлян немного больше шансов на победу, чем у венгров. Об этом сообщает Favbet. Специалисты оценили вероятность победы "Динамо" в 40%, а "Ференцвароша" — в 31%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Динамо" — "Ференцварош"

Favbet: (победа "Динамо" 2,39 — ничья 3,35 — победа "Ференцвароша" 3,10)

William Hill: (2,30 — 3,30 — 3,20)

Bwin: (2,30 — 3,30 — 3,10)

Матч "Динамо" — "Ференцварош" пройдет в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе". Накануне "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть эту игру в прямом эфире в Украине.

Напомним, по итогам трех туров Лиги Европы "Динамо" не набрало ни единого очка. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В последнем поединке Бело-синие уступили "Роме" (0:1).

Отметим, УЕФА изменил формат еврокубков, в частности Лиги Европы. По итогам компьютерной жеребьевки "динамовцы" также сыграют с "Реал Сосьедадом", "Викторией" Пльзень, "Галатасараем" и РФШ.