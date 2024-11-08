"Огонь": жена футболиста сборной Украины устроила пикантную фотосессию без нижнего белья

Супруга хавбека частенько радует подписчиков горячими образами

Карина Кочергина, супруга правого полузащитника польского "Ракува" и национальной сборной Украины Владислава Кочергина, порадовала подписчиков в соцсетях горячей фотосессией. В прошлое межсезонье красотка засветила пышные формы на Бали.

Соответствующие снимки Карина опубликовала на своей странице в Instagram. Для фотосессии Кочергина нарядилась в офисный костюм, правда, девушка при этом "забыла" про нижнее белье.

"Как босс", — подписала снимки Карина.

Карина Кочергина

"Огонь", "Какая красотка", "Очень красиво", — в сети с восторгом комментируют новые фото Кочергиной.

Кочергин выступает за "Ракув" с марта 2022 года, когда состоялся его переход из "Зари" (свободный агент). В сезоне 2024/25 на счету Владислава 2 гола и один ассист в 15 играх за команду в Польше. К слову, на его счету один матч за сборную Украины.

Ранее футболист сборной Украины Александр Сваток принял участие в медийной активности своего американского клуба "Остин". Все бы ничего, но украинец разговаривал на русском языке, вызвав гнев соотечественников. К слову, Александр перешел в клуб МЛС прямо во время Евро-2024.