Майк Тайсон — Джейк Пол: букмекери назвали найвірогідніший результат бою

Молодий боксер — фаворит поєдинку

У п’ятницю, 15 листопада, в Арлінгтоні (штат Техас, США) на стадіоні AT&T відбудеться велике шоу боксу. У головному поєдинку вечора на ринг вийде 58-річний Майк Тайсон (50-6, 44 KO) та 27-річний боксер-блогер Джейк Пол (9-1, 6 KO).

На думку букмекерів, колишній чемпіон світу в суперважкій вазі практично не має шансів на перемогу. Про це повідомляє Favbet.

Фахівці віддають перевагу Джейку. Імовірність нокауту у виконанні блогера оцінюється коефіцієнтом 2,40 – це найімовірніший результат поєдинку. Достроковий тріумф "Залізного Майка" аналітики оцінили коефіцієнтом 3,50. Букмекери також вважають, що Пол переможе Тайсона і за очками — коефіцієнт 3,75 проти 12,00.

Прогноз букмекерів на бій Пол — Тайсон:

Favbet: (перемога Пола 1,53 — нічия 10,00 — перемога Тайсона 3,10)

Додамо, що бій Пол — Тайсон є офіційним, однак у ньому буде всього 8 раундів по 2 хвилини.

Раніше повідомлялося, що Тайсон особисто нагороджував російського бійця ММА Вадима Нємкова, який вийшов у октагон із прапором РФ. Раніше компанія "Залізного Майка" випустила цукерки у формі вуха.