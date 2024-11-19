Футболіст збірної Росії став посміховиськом у Бразилії: момент потрапив на відео

Росіянин подумав, що він — зірка у Бразилії

Молодіжна збірна Росії зіткнулася з нестачею суперників через міжнародний бан. Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення.

Росіяни знайшли, з ким зіграти, лише у Бразилії, де провели свій тренувальний збір. На одному з матчів стався конфуз із футболістом збірної Росії U-21 Микитою Салтиковим, передає telegram-канал karpinside.

У матчі проти "Сан-Кристована" росіяни відсвяткували перемогу з рахунком 4:0. Бразильські вболівальники у відповідь ображали гравців РФ, проте Микита сприйняв це як овації. Він радісно стрибав і роздавав "п’ятюні" вболівальникам, поки ті вигукували: "Saltykov, viado" (Салтиков — пі***ас).

Примітно, що відео було опубліковано у соцмережах "Локомотива", за який виступає гравець на клубному рівні, та молодіжної збірної Росії, проте згодом ці пости було видалено.

Нагадаємо, через міжнародний бан основній збірній РФ також складно знайти суперника. Наприклад, збірна Пакистану в останній момент відмовилася грати з РФ у жовтні. Ба більше, Пакистан відмовився відправляти на товариський матч із РФ національну команду, запропонувавши росіянам зіграти з "неофіційною" збірною Пакистану. У Росії назвали це приниженням.