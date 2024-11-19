Футболист сборной России стал посмешищем в Бразилии: момент попал на видео

Россиянин подумал, что он — звезда в Бразилии

Молодежная сборная России столкнулась с нехваткой соперников из-за международного бана. Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления.

Россияне нашли, с кем сыграть, только в Бразилии, где провели свой тренировочный сбор. На одном из матчей произошел конфуз с футболистом сборной России U-21 Никитой Салтыковым, передает telegram-канал karpinside.

В матче против "Сан-Кристована" россияне отпраздновали победу со счетом 4:0. Бразильские болельщики в ответ оскорбляли игроков РФ, однако Никита воспринял это как овации. Он радостно прыгал и раздавал "пятюни" болельщикам, пока те выкрикивали: "Saltykov, viado" (Салтыков — пи***ас).

Примечательно, что видео было опубликовано в соцсетях "Локомотива", за который выступает игрок на клубном уровне, и молодежной сборной России, однако впоследствии эти посты были удалены.

Напомним, из-за международного бана основной сборной РФ также сложно найти соперника. К примеру, сборная Пакистана в последний момент отказалась играть с РФ в октябре. Более того, Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана. В России назвали это унижением.