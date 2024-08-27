"Динамо" залишилося без Ліги чемпіонів: відеоогляд другого матчу із "Зальцбургом"

Київський клуб продовжить євросезон у Лізі Європи

У вівторок, 27 серпня, київське "Динамо" провело завершальний відбірковий матч Ліги чемпіонів проти австрійського "Зальцбурга". У першій грі Біло-Сині не зуміли забити, пропустивши два голи.

Зустріч, що проходила у Зальцбурзі (Австрія) на однойменному стадіоні, завершилася з рахунком 1:1 (перша гра 2:0 на користь "Зальцбурга"). Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни почали з тиску та пресингу, проте, попри стартову активність гостей, забили саме господарі — відзначився Адам Дагім. Біло-синім вдалося відіграти один м’яч у другій половині тайму — голом відзначився Владислав Ванат. У другій половині кияни створили кілька моментів, але цього виявилося замало для виходу до Ліги чемпіонів.

"Зальцбург" – "Динамо" – 1:1

Голи: Дагім, 12 – Ванат, 29

Попередження: Діамбу, 70, Гурна-Дуат, 77 – Попов, 31, Михавко, 32, Тимчик, 35, Ванат, 65, Дубінчак, 78, Біловар, 90+2

"Зальцбург": Бласвіх – ван дер Бремпт (Бланк, 90+3), Пьонтковськи, Байду, Дедич – Бідструп (Гурна-Дуат, 74), Капальдо (Діамбу, 64), Кьєргор (Доржелес, 64) – Дагім (Ратков, 73), Єо, Глух

"Динамо": Бущан – Тимчик (Супряга, 83), Попов (Біловар, 83), Михавко, Дубінчак – Бражко (Михайленко, 75), Шапаренко – Ярмоленко (Волошин, 67), Піхальонок, Кабаєв (Брагару, 75) – Ванат

Статистика матчу Зальцбург – Динамо

Таким чином, "Зальцбург" за підсумками двох матчів вийшов до основного раунду Ліги чемпіонів, а "Динамо" гратиме на груповому етапі Ліги Європи. Жеребкування ЛЧ та ЛЄ відбудуться 29 та 30 серпня відповідно.

Повний відеоогляд матчу "Зальцбург" — "Динамо":

Нагадаємо, кияни розпочинали єврокубкову кампанію з 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Спочатку Біло-Сині пройшли сербський "Партизан", двічі знищивши принципових суперників. У "домашній" грі було зафіксовано розгром з рахунком 6:2, а гостьова зустріч завершилася з рахунком 3:0 на користь української команди.

У 3-му відбірному раунді ЛЧ кияни пройшли шотландський "Рейнджерс". У першій грі Біло-Сині втратили перемогу на останніх секундах, зігравши внічию з рахунком 1:1, а у другій зустрічі "Динамо" було сильніше — 2:0.