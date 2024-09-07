Українець Цвєтов виграв друге "золото" Паралімпіади, випередивши двох росіян

Україна виграла 17-е "золото" на Паралімпіаді-2024

У суботу, 7 вересня, на Паралімпійських іграх у Парижі триває десятий ігровий день. Першу медаль дня Україні приніс легкоатлет Ігор Цвєтов.

У фінальному забігу на 200 метрів у класі Т35 українець виграв золоту медаль. Про це повідомляє "Телеграф"

Друге та третє місця посіли нейтральні атлети з РФ Дмитро Сафронов та Артем Калашян. Ще один представник України Іван Тетюхін фінішував п’ятим. Додамо, що Цвєтов показав найкращий результат сезону у цій дисципліні.

Нагадаємо, на рахунку збірної України 68 нагород на Паралімпіаді-2024, включаючи 17 золотих медалей. 2 вересня Цвєтов фінішував першим у забігу на 100 метрів, також випередивши двох представників Росії.

Напередодні 6 вересня "срібло" у легкій атлетиці країні принесла Людмила Даниліна. Крім того, "бронзу" у настільному тенісі виграв Максим Ніколенко, а велогонщик Єгор Дементьєв виграв групову шосейну гонку. У фехтуванні другу "бронзу" здобула Олена Федота-Ісаєва, а у плаванні Денис Остапченко завоював срібну медаль, Данило Чуфаров фінішував другим.