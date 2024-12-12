На матче "Динамо" в Лиге Европы заметили флаг боевиков "ДНР" (видео)

Испанские фанаты отметились гадким поступком

В четверг, 12 декабря, "Реал Сосьедад" принимает киевское "Динамо" в 6-м туре основного этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2024/25. На трибунах заметили флаг боевиков "ДНР".

Об этом сообщает ZoryaLondonsk в соцсети Х. На кадрах видно, как фанаты "Реала Сосьедад" с флагом боевиков "ДНР" празднуют гол в ворота киевлян.

"Как и ожидалось, болельщики испанского клуба опозорились сегодня вечером. Пророссийский флаг террористов "ДНР" был замечен на домашней трибуне "Реала Сосьедад" во время празднования одного из голов…

Надежда на УЕФА и FARE, что они расследуют данный инцидент и накажут виновных", — гласит источник.

Добавим, что после первого тайма "Реал Сосьедад" обыгрывает "Динамо" со счетом 3:0

Напомним, по итогам пяти туров Лиги Европы "Динамо" набрало 0 очков. В первой игре Бело-синие без шансов уступили "Лацио" (0:3), после чего киевляне проиграли "Хоффенхайму" (0:2). В третьем туре Бело-синие не сумели сдержать "Рому" (0:1), затем проиграли "Ференцварошу" (0:4). В 5-м туре киевляне проиграли "Виктории" (1:2).

Отметим, в кампании 2024/25 УЕФА изменил формат всех еврокубков. В плей-офф ЛЕ по итогам 8 туров выйдут 24 из 32 команд. "Динамовцы" попали на турнир через квалификацию, не сумев пройти в Лигу чемпионов.