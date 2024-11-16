Збірна України втратила перемогу над Грузією у Лізі націй (відео)

Синьо-жовті не можуть видертися з дна турнірної таблиці

У суботу, 16 листопада, збірна України з футболу провела матч 5-го туру Ліги націй УЄФА проти Грузії. Сильний дощ вплинув на гру обох команд.

Зустріч, що проходила у Батумі (Грузія) на однойменній арені, завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє "Телеграф".

Грузини атакували більше та гостріше, проте, як це буває у футболі, відкрила рахунок команда, яка краще реалізує свої моменти. Синьо-жовті у дебюті зустрічі забили з напівмоменту — Михайло Мудрик промчав правим флангом, виконав простріл, а м’яч від Соломона Кверквелії залетів у сітку воріт.

У другому таймі Грузія також атакувала більше, що вилилось у забитий гол. На 76-й хвилині Жорж Мікаутадзе зрівняв рахунок, вдало зігравши на добиванні.

Грузія – Україна — 1:1

Голи: Мікаутадзе, 76 – Кверквелія, 7 (автогол)

Попередження: Лочошвілі, 31 – Зубков, 2, Шапаренко, 52, Миколенко, 82, Мудрик, 84

Грузія: Мамардашвілі – Лочошвілі, Кашія, Кверквелія (Гочолеішвілі, 67) – Шенгелія (Цитаішвілі, 67), Кітеішвілі (Меквабішвілі, 86), Кочорашвілі, Чакветадзе (Давіташвілі, 46), Какабадзе – Зівзівадзе (Мікаутадзе, 67) – Кварацхелія.

Україна: Трубін – Миколенко, Матвієнко, Забарний, Конопля – Шапаренко (Криськів, 65), Бражко (Калюжний, 80), Судаков (Назаренко, 86) – Мудрик, Довбик (Яремчук, 80), Зубков (Гуцуляк, 65).

Повний відеоогляд поєдинку Грузія — Україна:

Нагадаємо, збірна України виступає у першій групі дивізіону B Ліги націй разом із командами Грузії, Чехії та Албанії. За підсумками 5 турів українці посідають останнє місце у квартеті. У дивізіон А безпосередньо вийде команда, яка перемогла у групі, а збірна, яка посіла друге місце, зіграє у плей-оф за місце у найвищому дивізіоні. Команда, яка займе останнє місце, вилетить у дивізіон С. Також у Лізі націй розіграють кілька путівок на ЧС-2026.

У першому турі Албанія обіграла Синьо-жовтих із рахунком 2:1. Потім підопічні Сергія Реброва примудрилися програти Чехії (2:3). У 3-му турі наша команда здобула перемогу над Грузією (1:0), а в 4-му — зіграла внічию з чехами (1:1).